Жители села Слаутное Пенжинского района Камчатки продолжают ждать возможности похоронить близкого человека, скончавшегося ещё в начале ноября. Запланированную на 27 ноября перевозку тела в районную больницу вновь отложили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Евгений Беляев.

Договорённость о транспортировке тела грузовым воздушным судном была достигнута ещё 20 ноября. Однако погодные условия до сих пор не позволяют выполнить рейс. Теперь доставку планируют организовать в начале следующей недели.

Перевезти умершего пассажирским вертолётом невозможно из-за требований безопасности. Похоронить мужчину родственники смогут только после проведения судебно-медицинской экспертизы в селе Каменское.

На следующей неделе в Законодательном собрании Камчатского края планируют провести межведомственное совещание. На нём обсудят организацию перевозок тел умерших из труднодоступных населённых пунктов.

Напомним, ранее «АиФ-Камчатка» рассказывал об истории семьи из Слаутного, которая столкнулась с невозможностью организовать похороны отца. К решению проблемы также подключился депутат краевого парламента Сергей Лебедев.

О том, почему жители отдалённых камчатских сёл годами сталкиваются с подобными трудностями и какие решения предлагают специалисты, читайте в нашем материале «Месяц без похорон. Почему на Камчатке семьи не могут проститься с умершими».