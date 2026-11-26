На Камчатке рассматривают вопрос о повышении стоимости проезда в автобусах, курсирующих между муниципалитетами. Сейчас специалисты рассчитывают новые тарифы, сообщили в правительстве Камчатского края.

Необходимость повышения стоимости проезда власти объясняют существенным ростом цен на топливо, автомобильные запчасти и техническое обслуживание автобусов. Дополнительные средства позволят перевозчикам своевременно ремонтировать транспорт, сохранять регулярность рейсов и обеспечивать безопасность пассажиров.

«Проект постановления находится на рассмотрении. Планируемая индексация соответствует прогнозному уровню инфляции и необходима для сохранения устойчивой работы автобусных маршрутов», — сообщили в Министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

В ведомстве подчеркнули, что повышение стоимости проезда не превысит прогнозный уровень инфляции. При расчёте новых тарифов также будет учитываться доступность транспортных услуг для населения.

На сколько именно подорожают билеты по каждому маршруту и когда начнут действовать новые цены, пока не сообщается. Окончательное решение будет принято после рассмотрения и утверждения проекта постановления.