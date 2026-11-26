В Камчатском крае планируют вернуть на дороги пассажирские микроавтобусы, которые позволят сделать общественный транспорт более гибким и удобным для жителей. Первым экспериментальным направлением станет маршрут до новой краевой больницы, сообщил губернатор Владимир Солодов в ходе прямого эфира 26 ноября.

По словам главы региона, ранее от маршруток отказались в том числе из-за устаревания подвижного состава. Однако сам формат перевозок на микроавтобусах остаётся востребованным, особенно на направлениях с небольшим пассажиропотоком, где требуется более высокая частота рейсов.

«Министр транспорта Александр Сафонов доложил мне, что один из предпринимателей готов закупать микроавтобусы и возобновлять сообщение по отдельным маршрутам», — рассказал Владимир Солодов.

Сейчас краевой минтранс находится на завершающем этапе проработки вопроса. Если эксперимент с перевозкой пассажиров до новой краевой больницы окажется успешным, практику использования маршруток распространят и на другие направления. При этом власти намерены учитывать востребованность маршрутов и пожелания пассажиров.