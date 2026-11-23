Депутат Законодательного собрания Камчатского края Сергей Лебедев подключился к решению проблемы с перевозкой тела умершего жителя села Слаутное на судебно-медицинскую экспертизу. Подобные ситуации возникают в отдалённых населённых пунктах полуострова уже много лет, признал он на своей странице во «ВКонтакте».

Житель Слаутного скончался в начале ноября, однако его родственники до сих пор не могут организовать похороны. Для установления причины смерти необходимо провести экспертизу, но в самом селе нет соответствующих специалистов. В ситуацию даже вмешался омбудсмен Евгений Беляев, который обратился в Следственный комитет и полицию с просьбой помочь доставить тело в Каменское или Тиличики, в том числе с использованием грузовой авиации.

«К сожалению, это очень давняя проблема, и каждый раз она решается только „в ручном режиме“», — написал Сергей Лебедев. Депутат сообщил, что уже подключил к поиску решения представителей Следственного комитета, авиационного предприятия и других заинтересованных служб.

При этом вопрос оплаты обратной перевозки умерших после экспертизы на Камчатке был решён ещё несколько лет назад, когда Лебедев занимал пост министра местного самоуправления. Такие расходы несут муниципалитеты, а затем получают возмещение из краевого бюджета. Однако доставка тела непосредственно на экспертизу по-прежнему вызывает сложности.

Сейчас депутаты совместно с исполнительной властью прорабатывают решение этой проблемы, которую председатель Заксобрания Сергей Меркулов обозначил одной из приоритетных.