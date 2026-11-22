Жительница села Слаутное Пенжинского района Камчатского края обратилась за помощью к журналистам. По словам женщины, её отец умер 18 дней назад, однако семье до сих пор не выдали его тело для захоронения. Об этом сообщает Telegram-канал «Камчатский север».

Мужчина скончался на улице. Как рассказала его дочь, в селе нет сотрудников полиции, прокуратуры и специалистов, которые могли бы провести необходимые процедуры. Мать женщины обратилась к уполномоченному по правам человека в Камчатском крае Евгению Беляеву, который, по её словам, обещал направить специалиста. Однако никто до сих пор не приехал.

Семья опасается, что ей придётся самостоятельно оплачивать дорогостоящую перевозку тела вертолётом. По словам местной жительницы, в Слаутном уже происходила подобная история: тогда транспортировка умершего в Тиличики обошлась в 500 тысяч рублей. Деньги собирали всем селом.

«Это просто неподъёмная сумма в нашей семье. Администрация помочь не может, потому что на это не выделено средств в бюджете», — рассказала женщина.

Жительница Слаутного отмечает, что с подобными трудностями сталкиваются и жители других отдалённых населённых пунктов Камчатки. Семья надеется, что огласка поможет решить проблему и наконец похоронить отца.

Проблема с захоронением умерших в отдалённых сёлах Камчатки остаётся нерешённой уже несколько лет. Как ранее сообщал «АиФ-Камчатка», в мае 2021 года жители Слаутного столкнулись с аналогичной ситуацией. Тогда региональные власти пообещали помочь с перевозкой тела погибшего на судебно-медицинскую экспертизу и обратно.

В ноябре 2025 года почти месяц не могли похоронить Бориса Маралькота, жителя села Ачайваям Олюторского района. Его тело хранилось в контейнере на территории ФАПа. После огласки краевые власти организовали транспортировку умершего в Тиличики для проведения экспертизы, а затем доставили его обратно в родное село.

Для решения проблемы власти планировали ежегодно приобретать по одному модульному блоку для проведения необходимых исследований в отдалённых населённых пунктах. Однако новое обращение жителей Слаутного показывает, что проблема по-прежнему актуальна.