СУ СК Камчатки завершил расследование уголовного дела в отношении 61‑летнего жителя Петропавловска‑Камчатского. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 16 февраля этого года на стройке в посёлке Пионерском Елизовского округа. По данным следствия, обвиняемый, управляя краном, не проверил надёжность крепления люльки. Кроме того, он допустил к строповке лиц, не имевших на это права.

В результате допущенных нарушений люлька опрокинулась, находившийся в ней рабочий упал с высоты. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия.

Обвиняемый признал свою вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база — уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.