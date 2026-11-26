В Минздраве региона сообщили о состоянии людей, пострадавших 26 ноября в ДТП на Мильковской трассе.

«Угрозы прерывания беременности у женщины нет, двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, двое - в удовлетворительном», - рассказали в ведомстве.

Напомним, авария произошла 26 ноября между 85-м и 86-м километрами трассы неподалёку от села Сокоч. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с грузовиком. В результате удара двух человек зажало в салоне автомобиля. Прибывшие на место спасатели отключили аккумулятор машины, чтобы предотвратить возгорание, и вызволили пострадавших с помощью гидравлического оборудования