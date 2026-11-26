«Аэрофлот» открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2027 год. На первом этапе будут доступны перелёты с января по март, а продажу билетов на период с апреля по октябрь планируется открыть к 15 декабря, сообщили в правительстве Камчатского края.

Сколько будут стоить билеты для жителей Дальнего Востока

Для взрослых жителей Дальневосточного федерального округа стоимость перелёта из Петропавловска-Камчатского в Москву составит 10 200 рублей, в Хабаровск — 7 500 рублей, во Владивосток — 9 000 рублей.

Для детей от 2 до 12 лет предусмотрены отдельные тарифы: до Москвы — 5 625 рублей, до Хабаровска — 1 875 рублей, до Владивостока — 4 500 рублей. Все цены указаны за перелёт в одну сторону.

Тарифы для пенсионеров, молодёжи и многодетных семей

Отдельная программа субсидирования предусмотрена для молодёжи до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, людей с инвалидностью I группы, инвалидов с детства II и III групп, предусмотренных программой сопровождающих лиц, а также многодетных семей.

Для этих категорий пассажиров стоимость билета из Петропавловска-Камчатского в Москву составит 7 500 рублей, в Хабаровск — 2 500 рублей, во Владивосток — 6 000 рублей.

Для детей от 2 до 12 лет стоимость перелёта по этим направлениям составит 5 625, 1 875 и 4 500 рублей соответственно.

Как купить субсидированные авиабилеты

Оформить билеты можно на сайте или в мобильном приложении «Аэрофлота», в собственных офисах продаж авиакомпании и уполномоченных агентствах.

В Петропавловске-Камчатском обслуживание пассажиров в офисе продаж будет осуществляться по предварительной онлайн-записи. Она открывается 26 ноября. За один визит можно оформить до пяти авиабилетов.

Какие документы понадобятся

Для покупки билета по программе субсидирования перелётов для дальневосточников необходимо предъявить паспорт гражданина России с отметкой о постоянной регистрации в одном из регионов ДФО.

Для детей младше 14 лет потребуется свидетельство о рождении с подтверждением российского гражданства, а также документ о регистрации по месту жительства на территории Дальнего Востока.

Подробная информация о тарифах, необходимых документах и способах оформления билетов размещена на официальном сайте «Аэрофлота».