В Петропавловске-Камчатском разыскивают 12-летнего Кирилла Дружинина, который пропал 28 ноября. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброволец», мальчик около 12:30 ушёл гулять и до сих пор не вернулся домой. Его местонахождение неизвестно.

Рост Кирилла — 167 сантиметров, у него голубые глаза и короткие светлые волосы. В день исчезновения мальчик был одет в куртку цвета хаки, чёрную шапку, чёрные джинсы и бело-серые кроссовки Nike.

Волонтёры обращаются ко всем, кто мог видеть ребёнка или располагает информацией о его местонахождении. Даже незначительные сведения могут помочь в поисках школьника.

Сообщить информацию можно по телефонам:

8 (909) 830-10-70 — ПСО «Доброволец»;

8 (4152) 31-18-18 — ПСО «Доброволец»;

8 (909) 892-30-93 — ПСО «Доброволец»;

8 (800) 700-56-76 — горячая линия;

102 или 112 — экстренные службы.

По данным поисково-спасательного отряда «Доброволец», с начала 2026 года по состоянию на 23 ноября волонтёры получили 110 заявок на поиск пропавших людей. Среди них — 52 обращения об исчезновении несовершеннолетних. Всех пропавших детей и подростков удалось найти живыми.