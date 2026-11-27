На Камчатку прибыл рыболовный траулер, на котором во время стоянки в китайском порту скончались двое российских моряков. Как сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на РИА Новости, судно пришло также с уловом для перегрузки.

Три смерти в одном порту

История гибели российских моряков получила огласку в августе 2026 года. Тогда стало известно, что в течение нескольких недель при не до конца выясненных обстоятельствах скончались трое членов экипажей двух российских рыболовных судов, находившихся в одном порту китайской провинции Хэбэй.

Одно из судов принадлежит сахалинской компании «Островной краб» и приписано к порту Малокурильское на острове Шикотан. В Китае оно находилось на ремонте и готовилось к выходу в море. Среди умерших, по сообщениям различных источников, были механик, радист и представители командного состава судов.

Родственники потребовали расследования

Супруга одного из погибших моряков Ирина Чагина рассказала журналистам, что её муж прибыл в Китай 23 июля для перегона судна. В конце месяца мужчина перестал выходить на связь, а 2 августа женщине сообщили о его смерти.

Как писал «Коммерсантъ», со ссылкой на рассказ вдовы, первоначально представители компании предположили, что причиной смерти могла стать сильная жара в каюте. Температура внутри металлического корпуса судна могла достигать 45 градусов.

Позднее, по словам женщины, ей озвучили другую версию — возможную смерть вследствие употребления алкоголя. Родственникам также якобы предложили кремировать тело моряка в Китае без проведения вскрытия, однако семья отказалась.

Вдова обратилась в полицию, после чего материалы передали в Следственный комитет. К выяснению обстоятельств смерти российских моряков подключилась и государственная инспекция труда.

Что сообщили в российском посольстве

19 августа российское посольство в Китае подтвердило получение информации о смерти трёх граждан России. По предварительным данным китайских правоохранительных органов, смерть моряков наступила по естественным причинам и не носила криминального характера.

В дипмиссии тогда сообщили, что тела погибших доставляют на родину для проведения судебно-медицинских экспертиз. Сотрудники консульского отдела поддерживали связь с родственниками моряков, судовладельцами и правоохранительными органами обеих стран.

27 ноября стало известно, что оба рыболовных судна покинули китайский порт. Одно из них прибыло на Камчатку с уловом. Окончательные результаты экспертиз и расследования обстоятельств смерти моряков пока публично не представлены.

Ещё одна трагедия в Китае

Напомним, в ноябре стало известно о гибели ещё одного моряка, работавшего на судне камчатской рыбопромышленной компании.

25-летний Игорь Доценко, член экипажа рыболовного судна «Мыс Олюторский» компании «Океанрыбфлот», пропал 8 ноября в китайском городе Чжоушань. Мужчина сошёл на берег, чтобы встретиться с другом, однако обратно на судно так и не вернулся. Позднее появились сообщения об обнаружении его тела в воде.

Как ранее сообщал «АиФ-Камчатка», представители компании выразили соболезнования семье погибшего и заявили о готовности организовать доставку тела во Владивосток. У молодого моряка остались жена и годовалый сын. Обстоятельства этой трагедии выясняют китайские правоохранительные органы.