Смертельная авария произошла на 18-м километре трассы Морпорт — Аэропорт на Камчатке. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, автомобиль Toyota Corolla врезался в столб. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

На место аварии прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Спасатели извлекли тело погибшего из покорёженного автомобиля и отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возможное возгорание иномарки.

Обстоятельства и причины смертельного ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Возраст погибшего водителя пока не уточняется.

Напомним, аналогичная трагедия произошла на Камчатке в марте 2025 года. Тогда на 24-м километре трассы Морпорт — Аэропорт автомобиль Toyota Corolla также врезался в столб. Водитель скончался на месте, а находившуюся в салоне собаку волонтёры доставили в ветеринарную клинику.

В августе 2026 года на том же 18-м километре трассы произошла другая резонансная авария. Водитель внедорожника сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая 12 дней находилась в реанимации, однако спасти её жизнь не удалось.