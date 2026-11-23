На Камчатке с начала 2026 года волонтёры получили 110 заявок на поиск пропавших людей, десять человек до сих пор остаются без вести пропавшими. Ещё двоих обнаружили погибшими, а 98 удалось найти живыми, сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброволец».

Особенно успешно проходили поиски несовершеннолетних. За этот год добровольцы получили 15 заявок на поиск детей и 37 обращений об исчезновении подростков. Всех 52 несовершеннолетних удалось найти живыми и вернуть домой.

Среди взрослых ситуация сложнее. Из 58 пропавших 46 человек были найдены живыми, двое погибли, а судьба ещё десяти остаётся неизвестной. Поисковики продолжают сотрудничать с полицией и экстренными службами, чтобы установить местонахождение исчезнувших людей.

При этом число обращений к волонтёрам заметно сократилось по сравнению с прошлым годом. На 23 ноября 2025 года отряд получил 167 заявок, тогда как за аналогичный период нынешнего года — 110, то есть на 57 меньше. Добровольцы связывают положительную динамику в том числе с профилактической работой и повышением осведомлённости жителей о правилах безопасности в лесу и городе. Поисковики напоминают, что при исчезновении человека особенно важно не терять время и начинать поиски как можно раньше.