На Камчатке разгорелся новый скандал вокруг стоимости проезда в автобусах маршрута № 104к, курсирующих между Петропавловском-Камчатским и Елизовом. Региональный Минтранс признал, что перевозчик нарушил установленные законом сроки изменения тарифа. К проверке компании подключились прокуратура и антимонопольная служба.

Это следует из официального ответа министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александра Сафонова от 24 ноября на обращение депутата краевого Законодательного собрания Александры Новиковой.

Маршрут обслуживает ООО «Фирма ЭАТ». Компания работает на коммерческой основе и не получает бюджетных субсидий, поэтому вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Однако краевое законодательство разрешает менять тариф не чаще одного раза в год. Именно это требование нарушил перевозчик.

Минтранс потребовал вернуть прежнюю стоимость проезда, однако представители компании устно отказались выполнять предписание. Если перевозчик не устранит нарушения, может быть рассмотрен вопрос о лишении его лицензии на пассажирские перевозки.

Учитывая социальную значимость маршрута, связывающего два крупнейших города полуострова, министерство также усмотрело в действиях компании признаки злоупотребления своим положением и ущемления прав пассажиров. Ещё 3 ноября ведомство направило обращения в прокуратуру Камчатского края и УФАС.

Что касается разницы в стоимости билетов при оплате наличными и банковской картой, законодательство допускает предоставление скидок при безналичном расчёте. Пассажирам, у которых нет банковской карты, предлагают оформить проездной в расчётно-кассовых центрах Петропавловска-Камчатского или Елизова, чтобы не переплачивать за поездки.

В настоящее время надзорные ведомства проводят проверку деятельности перевозчика.

Напомним, ранее «АиФ-Камчатка» сообщал, что с 1 ноября стоимость поездки от Центрального рынка до автостанции в Елизове выросла со 135 до 170 рублей при оплате банковской картой. При расчёте наличными пассажирам приходится отдавать 200 рублей.

При этом ещё в мае 2026 года после жалоб камчатцев и вмешательства региональных властей перевозчик уже снижал стоимость проезда при оплате наличными.