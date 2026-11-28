В ночь на 29 ноября на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки зафиксировали в 01:15 по местному времени. По предварительным данным сейсмологов, эпицентр находился в районе горы Бакенинг, в 72 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 189,1 километра.

«До сих пор не отпускает»

Землетрясение почувствовали жители Петропавловска-Камчатского, Елизова, Милькова и Вилючинска. По словам очевидцев, толчки постепенно усиливались, а затем стихли. Камчатцы рассказали в социальных сетях, что проснулись от грохота мебели и звона посуды.

«Но очень долго звенели бокалы в шкафу», — поделилась одна из местных жительниц. Другая рассказала, что проснулась от подземных толчков в районе Мишенной сопки.

Особенно сильно землетрясение ощущалось, по словам жителей, на верхних этажах многоквартирных домов. Жительница Елизова рассказала, что в её квартире на четвёртом этаже гремели шкафы, а сами толчки были довольно продолжительными.

«Мкр. Завойко — было очень ощутимо, пятый этаж, детей будить начала от волнения», — написала местная жительница.

Некоторые жители полуострова признались, что сильно испугались и не сразу смогли собраться с мыслями. Родители переживали за детей, пытались разбудить их и найти тёплую одежду.

«Забыла от страха, где тёплые кофты детей, до сих пор не отпускает. Страх и тревога», — поделилась своими переживаниями ещё одна жительница Камчатки.

В районе 10-го километра Петропавловска-Камчатского одна из горожанок от испуга выбежала на улицу. Жители района 5-го километра также рассказали, что хорошо почувствовали колебания на четвёртом этаже.

При этом на нижних этажах землетрясение ощущалось несколько иначе.

«У меня на первом этаже больше вибрация была, чем качка», — отметила местная жительница, добавив, что в квартире заметно раскачивались подвесные предметы.

Сейсмологи уточняют магнитуду

По предварительной оценке отечественных специалистов, интенсивность землетрясения в Петропавловске-Камчатском составила три балла. Однако, судя по комментариям в социальных сетях, некоторым горожанам толчки показались значительно сильнее.

Зарубежные сейсмологические сервисы дали другую оценку произошедшему. Как сообщает «112 Камчатка», по предварительным автоматическим данным Geoscience, магнитуда землетрясения составила 6,7. Эпицентр находился в 62 километрах к северо-северо-западу от Елизова, а глубина очага составила 181 километр.

На обновлённой карте Геофизической службы РАН расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского также изменилось — с первоначальных 72 до 78 километров.

Стоит отметить, что магнитуда характеризует энергию землетрясения, а интенсивность в баллах показывает, насколько сильно подземные толчки ощущались в конкретном месте. Ощущения жителей могут различаться в зависимости от этажности здания, его конструкции и местоположения.

Параметры ночного землетрясения продолжают уточняться. Информации о возможных разрушениях и пострадавших в поступивших сообщениях нет.

Напомним, 21 ноября у берегов Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в 236 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 40,3 километра.

Ещё более сильное землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Камчатке 16 октября. Тогда читатели «АиФ-Камчатка» также рассказывали о продолжительных колебаниях, раскачивающихся шкафах и мебели. В Елизовском районе и Вилючинске интенсивность подземных толчков могла достигать пяти баллов.