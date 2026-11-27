На Камчатке разыскивают 34-летнюю Софью Кирилловну Эвнито, местонахождение которой неизвестно больше месяца. О поисках женщины сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброволец».

В период с 15 по 20 октября 2026 года женщина ушла из дома № 14 на улице Чкалова в Елизове. С тех пор её местонахождение неизвестно.

Рост пропавшей — 160–165 сантиметров, волосы тёмные, прямые. Особые приметы — татуировка в виде бабочки на левом предплечье и большая родинка на правой ноге. В какой одежде женщина ушла из дома, неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Софьи Эвнито, просят позвонить по номерам 102, 112 или на горячую линию поисково-спасательного отряда: 8 800 700-56-76.

Напомним, в августе этого года на Камчатке завершились трагически многомесячные поиски 28-летней Александры Долган (Олифир), пропавшей в декабре 2025 года. Девушку нашли погибшей.

В начале июня стало известно о гибели ещё одной пропавшей девушки — 29-летней Кристины Зволевой, прилетевшей на Камчатку из Иркутска в сентябре 2025 года. По факту её исчезновения следователи возбудили уголовное дело. На момент обнаружения тела обстоятельства гибели девушки не раскрывались.