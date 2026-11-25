Петропавловск-Камчатский городской суд удовлетворил иск отца годовалой девочки, которая умерла в июне 2024 года. Два медицинских учреждения обязали выплатить мужчине компенсацию морального вреда и возместить материальный ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как следует из материалов дела, 7 июня 2024 года ребёнка госпитализировали в Камчатскую краевую детскую инфекционную больницу. Через два дня девочку перевели в краевую детскую больницу, где у неё диагностировали гемолитико-уремический синдром и острое поражение почек.

11 июня ребёнка в сопровождении бригады медицины катастроф доставили в детскую клиническую больницу Владивостока. Состояние маленькой пациентки оценивалось как крайне тяжёлое. В тот же день девочка скончалась.

Назначенная судом экспертиза выявила многочисленные нарушения при лечении ребёнка. В частности, девочке назначили препарат, который мог оказывать токсическое воздействие на почки. Кроме того, несмотря на медицинские показания, ей не провели процедуру, позволяющую временно заменить работу почек.

При этом эксперты отметили, что даже при отсутствии нарушений вероятность благоприятного исхода была низкой из-за тяжести заболевания и развившихся осложнений. Прямой связи между недостатками медицинской помощи и смертью ребёнка специалисты не установили.

Однако суд посчитал, что это не является основанием для отказа в компенсации морального вреда. Доказательств отсутствия вины медицинского персонала обеих камчатских больниц представлено не было.

С каждого медучреждения в пользу отца девочки взыскали по 1,5 млн рублей компенсации морального вреда. Также больницы обязали возместить расходы мужчины, связанные с сопровождением тела дочери из Владивостока в Петропавловск-Камчатский.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее «АиФ-Камчатка» сообщал о похожих судебных разбирательствах. В сентябре 2026 года суд взыскал с Камчатской краевой детской больницы 3 млн рублей в пользу отца пятилетнего мальчика, умершего от лейкоза. При оказании медицинской помощи ребёнку выявили ряд нарушений.

В мае этого же года Камчатский краевой родильный дом обязали выплатить 3,4 млн рублей родственникам ребёнка, получившего травмы при родах. А в 2019 году родители годовалой девочки, которая перед смертью провела полгода в коме, добились компенсации морального вреда в размере 4,5 млн рублей.