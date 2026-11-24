Главную новогоднюю ёлку Камчатки откроют в середине декабря в центре Петропавловска-Камчатского. Как сообщили в правительстве края, праздничное оформление посвятят Году единства народов России, а также предстоящим юбилеям — 330-летию вхождения Камчатки в состав России и 20-летию образования Камчатского края.

В центре города установят 18-метровую ёлку со световой иллюминацией, четырёхметровую фигуру Деда Мороза и 3,5-метровую Снегурочку. Площадь украсят матрёшками в национальных костюмах и тематическими инсталляциями. Праздничное оформление появится и в парке «Электрон», обновлённом в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе».

Всего в краевой столице установят 13 новогодних елей. Возле них организуют праздничные мероприятия для жителей.

«Праздничная программа в новогоднюю ночь 2027 года запланирована с 22:00 31 декабря до 01:00 1 января. В её рамках пройдёт интерактивная развлекательная программа. Традиционный салют дадут в полночь», — рассказал глава Петропавловска-Камчатского Андрей Воровский.

С 26 декабря по 10 января в парке «Косатка» будет работать резиденция Деда Мороза. Кроме того, с 1 по 10 января в центре города запланированы развлекательные программы с аниматорами.