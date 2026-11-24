На Камчатке выставили на торги арестованное имущество должников. Среди лотов — три автомобиля, маломерное и рыболовное суда. Как сообщили в региональном управлении ФССП, аукцион проводится повторно, начальные цены на ряд объектов снижены на 15%.

На торгах можно приобрести:

Nissan Navara 2012 года — за 807 500 рублей;

Honda N-WGN 2014 года — за 407 935 рублей;

Toyota Harrier 1999 года — за 509 405 рублей;

маломерное судно МК-2 длиной 10,85 метра — за 917 915 рублей;

маломерное судно со стеклопластиковым корпусом находится в Усть-Камчатске.

Самый дорогой лот — рыболовное судно «Командор-130». Его начальная стоимость составляет почти 15,8 млн рублей. Длина стального корпуса — 48 метров, в настоящее время судно не эксплуатируется.

Аукцион пройдёт на электронной площадке «РТС-Тендер» (rts-tender.ru). Подробная информация также доступна на портале ГИС «Торги» (torgi.gov.ru).

Получить консультацию можно в территориальном управлении Росимущества по адресу: улица Красинцев, 19, кабинет 100. Телефон: 8 (4152) 42-42-49.