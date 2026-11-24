В Петропавловске-Камчатском объявили поиски 20-летнего Виктора Кавбоши, который покинул лечебное учреждение и пропал. Молодому человеку необходима медицинская помощь, сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброволец».

Парень пропал 24 ноября. По словам волонтёров, он может прятаться в укромных местах и заброшенных зданиях.

Рост пропавшего — 170 сантиметров, волосы тёмно-русые, стрижка короткая, глаза карие, глубоко посаженные, губы тонкие. В момент исчезновения он был одет в серую толстовку с капюшоном, тёмные спортивные штаны и тёмные тапочки.

Всех, кто видел молодого человека или располагает информацией о его местонахождении, просят обратиться в полицию по номеру 102 или позвонить по единому номеру экстренных служб 112. Также связаться с координаторами поискового отряда можно по телефонам 8 (909) 830-10-70, 8 (909) 892-30-93 и 8 (4152) 31-18-18.