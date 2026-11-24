На Камчатке полицейские раскрыли крупную кражу асфальтовой крошки стоимостью почти 4,6 млн рублей. Подозреваемыми оказались четверо местных жителей в возрасте от 27 до 56 лет, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

По данным полиции, в июле 2026 года мужчины на протяжении пяти дней вывозили строительный материал с территории в районе посёлка Николаевка. При этом трое из них работали в дорожной организации, которой принадлежала асфальтовая крошка.

Всего, по предварительным данным, фигуранты похитили не менее 2227 тонн строительного материала. Они планировали продать его, а вырученные деньги забрать себе. Полицейские изъяли похищенное имущество.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Всем четверым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Однако 24 ноября двое фигурантов попытались покинуть Камчатку. Сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержали мужчин на территории аэропорта.

Теперь следователь намерен ходатайствовать перед судом о заключении задержанных под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.