На Камчатку надвигается охотоморский циклон, который принесёт сильные снегопады, метели, дождь и штормовой ветер. Непогода начнётся в ночь с 24 на 25 ноября и постепенно охватит практически весь полуостров, сообщили в краевом управлении МЧС России.

Ночью и утром 25 ноября сильный снег ожидается в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском округах и на юге Мильковского округа. На побережьях снег будет переходить в дождь, в горных и предгорных районах возможно налипание мокрого снега. Порывы ветра достигнут 18–23 м/с, на юге Елизовского и Усть-Большерецкого округов — до 30 м/с.

Днём циклон распространится на Мильковский, Быстринский, Усть-Камчатский, Алеутский, Тигильский округа и Карагинский район. Здесь прогнозируются сильный мокрый снег, метели и порывистый ветер. На востоке Усть-Камчатского округа и на Командорских островах его скорость достигнет 25–30 м/с.

В ночь на 26 ноября сильные снегопады ожидаются в Карагинском, Пенжинском, Олюторском районах и Тигильском округе. В Петропавловске-Камчатском, местами в Соболевском и Елизовском округах прогнозируются метели и усиление ветра до 25–30 м/с. Штормовой ветер также ожидается в северных районах полуострова.

В администрации краевой столицы предупреждают, что из-за перепадов температуры на дорогах, тротуарах и лестничных переходах может образоваться гололедица. Жителей просят соблюдать осторожность и не парковать автомобили рядом с деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями.

В связи с приближением циклона краевое управление МЧС и его подразделения переводят в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют камчатцам временно отказаться от поездок за пределы населённых пунктов, а туристам и охотникам — от выхода на маршруты, особенно в отдалённых и прибрежных районах.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112. В Петропавловске-Камчатском также круглосуточно работает единая дежурно-диспетчерская служба — 303-111.