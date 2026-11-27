Правила вывоза красной икры с Камчатки могут стать строже. Сенатор от региона Борис Невзоров предложил сократить допустимый вес перевозимого авиапассажирами деликатеса с десяти до пяти килограммов, сообщает Fishnews.

Инициативу озвучили на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Кроме того, Невзоров предложил распространить действующие ограничения на все регионы Дальнего Востока.

Эксперимент по контролю за авиаперевозками красной икры непромышленного изготовления стартовал на Камчатке 1 ноября 2022 года. В 2025 году к нему присоединились Хабаровский край и Чукотский автономный округ.

Участники заседания отметили эффективность действующих ограничений. Председатель комитета Совфеда Александр Двойных поручил проработать вопрос об ужесточении правил.

Пока решение о сокращении лимита не принято. Авиапассажиры по-прежнему могут перевозить не более десяти килограммов красной икры непромышленного изготовления в багаже и ручной клади.

Ранее «АиФ-Камчатка» сообщал, что с жителя полуострова взыскали более 2,3 миллиона рублей за незаконную перевозку красной икры. Мужчина перевозил более 84 килограммов деликатеса без необходимых документов.

Также в преддверии новогодних праздников россиян предупредили о поддельной икре с Камчатки. Неизвестные производители указывают на упаковках данные предприятий, которые фактически не работают по заявленным адресам.

Тем временем стоимость килограмма красной икры на полуострове достигает 12 тысяч рублей. О том, почему дорожают камчатские деликатесы и стоит ли ждать снижения цен к Новому году, «АиФ-Камчатка» рассказывал в отдельном материале.