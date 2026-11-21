Россияне могут столкнуться с поддельной красной икрой и другой рыбной продукцией, которую неизвестные производители выдают за камчатскую. Об этом предупредило управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Как выяснилось, на упаковках продукции указаны названия предприятий, которые якобы занимаются переработкой рыбы на полуострове. Однако по заявленным адресам производство не ведётся.

В список предприятий-призраков вошли:

«Камчатский икорный дом» — Петропавловск-Камчатский, улица Вулканная, 42;

«Камчатские деликатесы» — Камчатский край, улица Ленина, 38;

«Русский деликатес» — Усть-Камчатск, улица Ленина, 117;

«Море Фиш» — Соболевский район, река Коль, улица Степная, 5;

«Камчатский рыболов» — Петропавловск-Камчатский, улица Вулканная, 4/2;

«Жемчужина Камчатки» — Соболевский район, река Коль, улица Степная, 5.

Примечательно, что сразу два якобы существующих производителя — «Море Фиш» и «Жемчужина Камчатки» — указывают на упаковках один и тот же адрес. Кто в действительности выпускает эту продукцию, какое сырьё использует и соблюдает ли санитарные нормы, неизвестно.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что употребление такой продукции может быть опасно для здоровья. Особенно актуальной эта проблема становится в преддверии новогодних праздников, когда растёт спрос на красную икру.

Подделывают и сахалинскую икру

Камчатка оказалась не единственным дальневосточным регионом, чьим именем пользуются недобросовестные производители. Ещё 10 ноября появилась информация о риске распространения фальсифицированной красной икры под названиями четырёх ликвидированных сахалинских предприятий.

Речь шла об ООО «Персей», ООО «Нави», ООО ПК «Смак» и ООО «Сахалинская икра». Предупреждения о возможном появлении такой продукции распространили территориальные управления Роспотребнадзора в нескольких регионах России, в том числе в Забайкальском крае, Архангельской, Тульской и Брянской областях.

Таким образом, только в ноябре покупателей предупредили о подозрительной рыбной продукции, выпускаемой от имени десяти дальневосточных предприятий.

Как не купить поддельную икру

При покупке новогоднего деликатеса необходимо внимательно изучать информацию на упаковке. Особое внимание стоит обратить на название производителя, его адрес, дату изготовления, срок годности и условия хранения.

Проверить сведения о продукции можно с помощью приложения «Честный знак», отсканировав код маркировки на упаковке. Если информация не совпадает с указанной на этикетке или возникают сомнения в происхождении товара, от покупки лучше отказаться.

Кроме того, не стоит приобретать икру с рук, в местах стихийной торговли и у неизвестных продавцов в интернете. Привлекательная цена и надпись «Камчатка» на банке сами по себе не гарантируют качество и безопасность деликатеса.