В Петропавловске-Камчатском суд отправил под домашний арест 60-летнюю бывшую заместительницу главы городской администрации Елену Погорелову. Она стала фигуранткой уголовного дела о взятках и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.

По версии следствия, занимая руководящую должность в мэрии, Погорелова помогала предпринимателям обходить требования законодательства при размещении торговых павильонов. В частности, она обеспечила заключение договора на установку павильона вблизи жилого дома, а также поручала подчинённым отозвать уведомления о расторжении договоров на размещение ещё трёх торговых объектов.

Как полагает следствие, за незаконное согласование размещения цветочного павильона и продление договора аренды чиновница получала взятки. Ей передавали не только наличные деньги, но и подарочный сертификат крупной сети магазинов косметики и парфюмерии. Общая сумма предполагаемых взяток не уточняется.

Накануне бывшую муниципальную служащую задержали. Прокуратура поддержала ходатайство следствия, после чего суд избрал Погореловой меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в апреле 2026 года Елену Погорелову уволили из администрации Петропавловска-Камчатского в связи с утратой доверия. Прокурорская проверка показала, что чиновница действовала в интересах компании, связанной с заместителем председателя городской думы Саргисом Сарояном.

Самого Сарояна 22 апреля лишили депутатских полномочий. Как выяснила прокуратура, он продолжал фактически управлять коммерческой организацией, несмотря на установленные для него ограничения. При этом городская администрация не взыскивала с компании задолженность по аренде и не расторгала договоры на размещение торговых объектов.

Впоследствии суд признал незаконной передачу торговых павильонов компании, которой руководил сын Сарояна. В октябре решение о признании сделок недействительными вступило в законную силу. Освобождение муниципальных земель от незаконно размещённых торговых объектов взяла на контроль прокуратура.