На Камчатке супруге погибшего военнослужащего помогли получить единовременную выплату за посмертное награждение мужа орденом Мужества. Об этом в своём Telegram-канале сообщил уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Евгений Беляев.

Мужчина погиб при исполнении воинского долга в декабре 2024 года. Семья знала, что бойца представили к государственной награде, однако официального подтверждения не получила. Без положенной выплаты остались супруга военнослужащего и его несовершеннолетняя дочь.

Самостоятельные попытки родственников разобраться в ситуации не принесли результата. Тогда женщина обратилась к омбудсмену, который направил запросы в военный комиссариат, военную прокуратуру, войсковую часть и командованию Тихоокеанским флотом.

Выяснилось, что ещё в апреле 2026 года военнослужащего указом президента России посмертно наградили орденом Мужества. В начале ноября супруге погибшего перечислили положенную выплату в полном объёме. Её размер не уточняется.

Сейчас Евгений Беляев контролирует поступление ордена в военный комиссариат, чтобы впоследствии награду торжественно вручили родственникам военнослужащего.

Напомним, орден Мужества был учреждён в 1994 году. Им награждают за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга. Награждение может быть произведено посмертно.