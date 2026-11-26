Петропавловск-Камчатский, 26 ноября - АиФ-Камчатка. Пропустить завтрак – значит добровольно лишить себя главного рычага управления энергией и аппетитом в течение дня. Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики подчёркивают: первый приём пищи – это не просто утренний ритуал, а фундамент продуктивного дня.

Когда человек не завтракает, организм продолжает жить в режиме ночного голодания: уровень глюкозы в крови остаётся низким, а выработка гормона стресса, напротив, повышается. Уже к середине дня это даёт о себе знать – появляются упадок сил, раздражительность и проблемы с концентрацией. Параллельно нарушается баланс гормонов голода и насыщения, из‑за чего к вечеру становится гораздо сложнее контролировать порции, а тяга к сладкому и быстрым углеводам заметно усиливается.

Есть и ещё один важный нюанс: утром пищеварительная система наиболее активна. Приём пищи запускает нужные процессы – стимулирует моторику кишечника и своевременное сокращение желчного пузыря.

Чтобы завтрак давал чувство сытости на 3–4 часа и реально защищал от переедания, он должен быть сбалансированным. Эксперты рекомендуют включать в утренний рацион три ключевых компонента:

Сложные углеводы. Подойдут цельнозерновые каши – овсяная, гречневая, рисовая, – а также хлеб из муки грубого помола. Они дают долгую энергию и не вызывают резких скачков сахара в крови.

Белки. Яйца, творог, сыр нежирных сортов, натуральный йогурт, птица или рыба помогут дольше сохранять чувство сытости и поддержат мышечную ткань.

Полезные жиры и клетчатка. Овощи, зелень, ягоды, орехи, а также оливковое или растительное масло улучшают пищеварение, насыщают и делают завтрак вкуснее.

Регулярный сбалансированный завтрак – простая и доступная профилактика хронической усталости, нарушений пищеварения и набора лишнего веса.

При этом важно прислушиваться к своему организму. Если отсутствие аппетита по утрам сопровождается тошнотой, горечью во рту или тяжестью в животе, не стоит пытаться «насильно» вводить завтрак в привычку: лучше проконсультироваться с врачом‑гастроэнтерологом, чтобы исключить возможные заболевания желудочно‑кишечного тракта.