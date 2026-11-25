В 2027 году дальневосточные рыбаки будут ловить не привычную горбушу, а горбушку Крашенинникова. К выводу о существовании двух близкородственных видов тихоокеанских лососей пришли российские учёные. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Михаил Глубоковский.

Что за горбушка?

Горбуша обычно достигает половой зрелости на втором году жизни. Поэтому потомство рыб, нерестившихся в чётные годы, возвращается в реки также в чётные годы, а в нечётные — потомство другого поколения.

В ходе многолетних исследований специалисты обнаружили генетические и анатомические различия между этими рыбами, а также особенности их строения. В работе использовались исторические материалы, в том числе коллекция лососей, собранная на Камчатке известным русским исследователем Степаном Крашенинниковым. В его честь и назвали новый вид.

«И сейчас мы имеем не шесть классических видов тихоокеанских лососей, а семь», — рассказал Глубоковский.

По словам учёного, обычный покупатель вряд ли заметит разницу между двумя рыбами. Однако для рыбной отрасли разделение видов имеет большое значение: оно позволит составлять прогнозы с учётом особенностей каждого из них.

Чего ждать от путины в 2027 году?

По предварительной оценке Глубоковского, предстоящий сезон окажется успешнее нынешнего, однако до показателей 2025 года рыбаки могут не дотянуть.

Напомним, в 2026 году на Дальнем Востоке рассчитывали добыть около 227 тыс. тонн тихоокеанских лососей, однако фактический вылов составил лишь около 99,3 тыс. тонн. На Камчатке вместо ожидаемых 117,4 тыс. тонн добыли порядка 55,8 тыс. тонн.

Одной из возможных причин неудачной путины учёный назвал повышение температуры воды в Тихом океане, повлиявшее на кормовую базу лососей. При этом точные причины исчезновения рыбы на пути к нерестовым рекам пока не установлены.

Ранее «АиФ-Камчатка» сообщал, что лососевая путина 2026 года завершилась с крайне низкими показателями. На долю горбуши пришлось всего 20,6 тыс. тонн. Для сравнения: в рекордном 2018 году камчатские рыбаки добыли 495 тыс. тонн лососей, а в 2023 году — более 490 тыс. тонн.

Ещё летом исследования ВНИРО показали необычное изменение путей миграции горбуши. Значительные скопления рыбы специалисты обнаружили в центральной части исследуемой акватории и у Южных Курил, однако в северных проливах, через которые лосось направляется к нерестовым рекам Камчатки, крупных уловов не наблюдалось.

Неудачная путина отразилась и на кошельках покупателей. Как ранее выяснил «АиФ-Камчатка», нехватка рыбы привела к заметному росту цен на лосось и красную икру. К концу сентября оптовая стоимость килограмма горбуши на Дальнем Востоке выросла с 330 до 650 рублей по сравнению с прошлым годом.