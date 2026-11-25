Осуждённую, отбывающую наказание в исправительной колонии № 7 в селе Мильково, направили на лечение во Владивосток. Об этом в своём Telegram-канале сообщил уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Евгений Беляев.

Во время посещения колонии к омбудсмену обратилась женщина, страдающая тяжёлым заболеванием. По её словам, болезнь прогрессировала, а состояние здоровья ухудшалось с каждым днём. При этом необходимую медицинскую помощь по месту отбывания наказания ей оказать не могли.

Осуждённая попросила ускорить её перевод в специализированное медицинское учреждение во Владивостоке. Евгений Беляев направил обращения в региональное управление ФСИН и медико-санитарные подразделения ведомства.

Благодаря взаимодействию ведомств вопрос удалось решить. Женщину этапировали во Владивосток, где сейчас ей оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Диагноз осуждённой не раскрывается.

Омбудсмен подчеркнул, что работа по защите прав заключённых, в том числе на своевременное получение медицинской помощи, будет продолжена.