В окрестностях Петропавловска-Камчатского разрешили добыть ещё трёх бурых медведей, которые подходят на опасное расстояние к жилым домам и дачным участкам. Соответствующий приказ № 765-пр от 23 ноября 2026 года опубликовало министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края.

Следы пребывания хищников обнаружили на территории нескольких садоводческих товариществ в районе второго «Садового кольца», а также вблизи границ краевой столицы. Информация об угрозе безопасности людей поступила от инспекторов государственного охотничьего надзора и из социальных сетей.

Разрешение на добычу трёх особей старше одного года действует с 24 ноября по 23 декабря 2026 года. Территория проведения мероприятий охватывает окрестности Петропавловска-Камчатского и других населённых пунктов Авачинской агломерации.

Приказ допускает привлечение охотничьих собак и использование специального оборудования для обнаружения хищников в тёмное время суток. Добытых животных разрешено использовать в личных целях.