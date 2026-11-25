В России обсуждают изменение системы коммунальных тарифов, которое может привести к увеличению расходов владельцев просторных квартир и домов. Для отдельных категорий населения предлагают отменить действие предельных индексов роста платы за коммунальные услуги, сообщает «Коммерсантъ».

Реформу предполагается провести в два этапа. Сначала регионам могут разрешить увеличивать инвестиционную составляющую тарифов на отопление, водоснабжение и водоотведение для бизнеса и бюджетных организаций. Ограничения роста платежей для населения на этом этапе сохранятся.

В дальнейшем потребителей могут разделить на дополнительные категории с учётом площади жилья. Если квартира или дом окажутся больше установленного норматива, на владельцев может перестать распространяться ограничение роста платы за отопление. Для пенсионеров, инвалидов и других льготников предлагают предусмотреть исключения.

В Минстрое России подчеркнули, что дополнительных решений о дифференциации коммунальных тарифов пока не принято. Возможные изменения должны пройти оценку последствий и согласование с регионами. Сейчас субсидии на оплату ЖКУ получают около двух миллионов российских семей.