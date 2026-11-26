Петропавловск-Камчатский, 26 ноября - АиФ-Камчатка. Единичный поход в заведение быстрого питания не станет катастрофой для здорового пищеварения, но превращать такие блюда в основу рациона – значит систематически перегружать желудочно‑кишечный тракт и нарушать баланс микрофлоры.

При этом не стоит верить распространённому мифу, будто бургер или картофель фри сами по себе гарантированно приводят к гастриту или язве: ключевыми виновниками этих заболеваний считаются бактерия Helicobacter pylori и бесконтрольный приём обезболивающих средств. Тем не менее регулярное увлечение фастфудом – серьёзный фактор риска для пищеварительной системы.

Как фастфуд перегружает ЖКТ?

Главная проблема блюд быстрого питания – их состав: высокая калорийность, обилие насыщенных и трансжиров, соли, острых соусов. Такая пища дольше остаётся в желудке, провоцируя чувство тяжести, переполнения и нередко – изжогу.

Организму приходится активнее работать, чтобы справиться с нагрузкой: поджелудочная железа и желчный пузырь вырабатывают больше ферментов и желчи для расщепления жиров. Если подобная нагрузка становится постоянной, возрастает риск нарушений желчеоттока и развития жирового гепатоза печени.

Кому фастфуд особенно опасен?

Людям с уже имеющимися проблемами пищеварительной системы блюда из меню фастфуда могут нанести ощутимый вред. При синдроме раздражённого кишечника, хроническом холецистите или панкреатите такая еда нередко становится прямой причиной обострения.

Острые специи, газированные напитки и избыток жиров расслабляют нижний пищеводный сфинктер – это провоцирует заброс кислоты в пищевод. Кроме того, подобная пища способна усиливать спазмы и боли в животе. В таких случаях врачи рекомендуют полностью отказаться от блюд быстрого питания.

Как снизить нагрузку, если всё же хочется фастфуда?

Полный запрет на любимую еду редко помогает выстроить сбалансированные отношения с питанием. Если ЖКТ здоров, редкий перекус в кафе быстрого питания не принесёт существенного вреда. Чтобы облегчить пищеварение, специалисты советуют придерживаться несложных правил:

выбирать блюда, приготовленные на гриле или запечённые, а не жаренные во фритюре;

дополнять заказ порцией свежих овощей или лёгким салатом без жирных заправок;

заменять сладкую газировку обычной водой или несладким чаем.

Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики напоминают, что для здоровья ЖКТ определяющее значение имеет не отдельный приём пищи, а общий ежедневный рацион. Если изжога, тяжесть в желудке, боли в животе или нарушения стула стали появляться всё чаще, не стоит самостоятельно «глушить» симптомы ферментами или антацидами. Оптимальное решение – обратиться к врачу‑гастроэнтерологу: он поможет разобраться в причинах дискомфорта и подобрать подходящий режим питания.