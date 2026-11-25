Петропавловск-Камчатский, 26 ноября - АиФ-Камчатка. Вокруг здоровья желудочно‑кишечного тракта накопилось столько заблуждений, что они могут не только помешать вовремя заметить болезнь, но и заставить человека без нужды ограничивать себя. Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики разобрали самые популярные мифы о работе ЖКТ, в которые до сих пор верят многие.

Миф первый: гастрит появляется от перекусов всухомятку и отсутствия супов

Суп – комфортное, но вовсе не обязательное блюдо для профилактики болезней ЖКТ. Желудок одинаково хорошо переваривает и жидкую, и твёрдую пищу, если её тщательно пережёвывать. Настоящие причины хронического гастрита и язвенной болезни – бактерия Helicobacter pylori и бесконтрольный приём противовоспалительных препаратов. Определённая еда может спровоцировать дискомфорт, но лишь тогда, когда слизистая уже раздражена.

Миф второй: боль в верхней части живота – это всегда гастрит

В слизистой оболочке желудка нет болевых рецепторов, поэтому сам по себе гастрит протекает бессимптомно. Поставить диагноз можно только по результатам гастроскопии с биопсией.

Миф третий: еду нельзя запивать водой

Опасения, что вода «разбавит желудочный сок», не обоснованы: жидкость быстро проходит по складкам желудка дальше в кишечник и не мешает работе ферментов. При необходимости организм сам мгновенно корректирует кислотность. Пить воду до, во время и после еды абсолютно безопасно.

Миф четвёртый: кишечник нужно периодически «чистить от шлаков»

Понятия «шлаки» в клинической медицине не существует. Здоровый организм располагает собственной совершенной системой детоксикации – за неё отвечают печень, почки и кишечник. Модные «чистки» (клизмы, гидроколонотерапия, бесконтрольный приём слабительных и сорбентов) пользы не приносят, зато могут нарушить баланс микрофлоры и повредить слизистую.

Миф пятый: ферментные препараты «отучают» поджелудочную работать

Ферменты не подавляют выработку собственных веществ поджелудочной железой. Но и «для профилактики» перед застольем принимать их бессмысленно: здоровый орган сам справляется с нагрузкой после переедания. Такие препараты врач назначает только при подтверждённой ферментной недостаточности.

Лучшая профилактика болезней пищеварения – не строгие диеты и «чистки», а сбалансированный рацион, достаточно клетчатки и воды, умеренная физическая активность и контроль уровня стресса.

Если появились стойкий дискомфорт, боли в животе или заметные изменения в работе кишечника, не откладывайте визит к терапевту или гастроэнтерологу. Своевременное обследование поможет сохранить здоровье и избавит от лишних тревог.