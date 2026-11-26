На Камчатке создали первую команду по следж-хоккею для военнослужащих, получивших ранения. Проект «Лёд мужества» запустил благотворительный фонд «ЗОВ-Камчатка», сообщили в правительстве региона.

Следж-хоккей — разновидность хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вместо коньков спортсмены используют специальные сани, а передвигаются по льду с помощью двух укороченных клюшек.

Проект стартовал месяц назад. Сейчас формируется состав игроков и тренеров, а будущие спортсмены знакомятся друг с другом и проходят медицинские обследования перед началом занятий.

«На Дальнем Востоке уже действуют четыре подобные команды, мы станем пятой. Сейчас у нас собрана команда: у кого-то есть спортивный опыт, у кого-то нет — мы готовы обучить с нуля», — рассказал куратор проекта, психолог фонда «ЗОВ-Камчатка» Алексей Пирогов.

Закупить специальные сани, экипировку и необходимое оборудование поможет Тымлатский рыбокомбинат. При поддержке городской администрации и краевого министерства спорта подбираются помещения для тренировок. Кроме того, на Камчатку готов приехать тренер из другого региона, который обучит местных специалистов и спортсменов.

К проекту также подключились московские травматологи-ортопеды. Они проконсультировали будущих хоккеистов по вопросам реабилитации и допустимых физических нагрузок после тяжёлых травм.

Организаторы рассчитывают, что занятия спортом помогут военнослужащим не только укрепить здоровье, но и обрести уверенность в себе, найти новых друзей и вернуться к активной жизни.

Набор игроков в команду продолжается. К проекту также приглашают присоединиться волонтёров и партнёров. Узнать подробности можно по телефону: 8-924-260-90-99.