С 27 ноября в России вступили в силу новые правила регулирования численности бурых медведей. Изменения затронули и Камчатский край, где проблема выхода хищников к людям особенно актуальна.

Минприроды России установило максимальный норматив добычи бурых медведей на уровне 30% от численности популяции в регионе. Ранее на Камчатке разрешённый объём добычи составлял 3443 особи при общей численности хищников в 24 225 особей — около 14%.

Таким образом, при нынешней численности камчатских медведей предельный объём добычи теоретически может превысить 7,2 тысячи особей. Однако это не означает, что именно столько животных будет добыто. Речь идёт о максимально допустимом нормативе.

Кроме того, главы регионов получили право продлевать сроки охоты на бурых медведей не более чем на 60 дней.

Изменения направлены на более эффективное регулирование численности хищников и снижение рисков для населения. Этой осенью на Камчатке медведей неоднократно замечали вблизи жилых домов, дачных посёлков и на городских улицах.

Напомним, ранее «АиФ-Камчатка» уже сообщал о предстоящих изменениях в правилах охоты на бурых медведей. Теперь новые федеральные нормы официально вступили в силу.