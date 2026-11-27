Депутаты Законодательного Собрания Камчатского края единогласно поддержали в двух чтениях изменения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Ключевое решение — направить дополнительно 55 млн рублей на оплату медицинской помощи, которую жители Камчатки получают в медучреждениях других регионов. Ещё 14,3 млн рублей выделят на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала — эти средства поступают из Федерального фонда ОМС.

Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование в размере 430,5 тыс. рублей на лечение иногородних граждан в медицинских организациях Камчатского края.

Как пояснила директор Территориального фонда ОМС Камчатского края Наталья Александрович, корректировки бюджета подготовлены с учётом уточнённой потребности в финансировании отдельных направлений территориальной программы ОМС. При этом общая стоимость программы остаётся неизменной.

Доходная часть бюджета фонда увеличится на 7,7 млн рублей — в том числе за счёт поступлений от других территориальных фондов ОМС.