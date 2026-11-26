26 ноября в краевой столице произошло дорожно‑транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

Авария случилась в 15:00 в районе дома 10 по улице Чубарова. По данным правоохранителей, 61‑летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» не уступил дорогу пешеходу. Иномарка наехала на 7‑летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу — справа налево по ходу движения транспортного средства.

Ребёнок получил телесные повреждения: травму головы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.