В Камчатской краевой детской больнице уволили заведующего детским хирургическим отделением в связи с утратой доверия. Нарушения антикоррупционного законодательства выявила прокуратура Петропавловска-Камчатского.

По данным СМИ, речь идёт о хирурге и травматологе-ортопеде Дмитрии Кибальнике.

В октябре 2026 года к врачу обратилась женщина с несовершеннолетней дочерью. Во время приёма хирург установил ребёнку специальный ортез для тазобедренных суставов. За оказанную услугу мать девочки перевела три тысячи рублей на личную банковскую карту медика.

При этом врач не зарегистрировал обращение пациентки в медицинской документации и не выдал чек об оплате. Полученные деньги в кассу больницы не поступили, а о возникшем конфликте интересов заведующий отделением не сообщил руководству.

Первоначально по результатам служебной проверки медику объявили выговор. Однако после вмешательства прокуратуры дисциплинарное взыскание пересмотрели — врача уволили в связи с утратой доверия.

Так же в СМИ сообщили, что сам медик не признаёт своей вины и утверждает, что женщина перевела деньги на его счёт по ошибке.

Напомним, в сентябре на Камчатке врача-нарколога приговорили к пяти годам условно за получение взяток. За незаконное оформление медицинских документов и снятие пациентов с наркологического учёта женщина получила 175 тысяч рублей.

В ноябре следователи также объявили о поиске пострадавших от действий пластического хирурга Андрея Стружкина. По версии следствия, врач завышал стоимость операций, а разницу присваивал. Ущерб пациентам и больнице оценили в 1,23 млн рублей.