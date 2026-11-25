На побережье Камчатки 26 ноября ожидаются размыв песчаных кос и подтопление низменных участков морской водой. Под угрозой окажутся территории сразу пяти муниципальных образований полуострова, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На западном побережье с 6:00 до 15:00 прогнозируется перелив морской воды через песчаные косы на участке между посёлком Октябрьским Усть-Большерецкого округа и селом Устьевое Соболевского округа.

На северо-востоке полуострова с 5:00 до 14:00 возможны размыв кос и подтопление низменностей в посёлках Ильпырском Карагинского района и Корф Олюторского района. Аналогичные явления ожидаются в посёлке Апука с 8:00 до 16:00.

На тихоокеанском побережье в районе села Никольского Алеутского округа с 5:00 до 16:00 прогнозируется подтопление пирса и прибрежных территорий. Высота волн вблизи берега может достигать пяти-шести метров.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова воздержаться от прогулок и поездок на побережье до окончания опасного природного явления. Родителей просят особенно внимательно следить за местонахождением детей.