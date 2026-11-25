Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. В ходе публичных слушаний по проекту краевого бюджета на 2027–2029 годы удалось решить вопрос с финансированием сбора и утилизации отработанных автомобильных шин в Вилючинске. Инициатором обсуждения выступил депутат Думы Вилючинского городского округа Александр Норкин.

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Парламентарий обратил внимание на то, что в городе подводников организовано несколько точек сбора покрышек. В текущем году муниципалитет справился с вывозом отходов при поддержке местного бизнеса, однако для системной работы требуется стабильное бюджетное финансирование. Норкин поинтересовался, предусмотрены ли в бюджете средства на сбор, транспортировку и утилизацию шин в следующем году.

Ответ прозвучал непосредственно в ходе слушаний.

«Я получил чёткий ответ, что будет дано поручение администрации Вилючинского городского округа сформировать задание и предоставить правительству Камчатского края. На это будут выделены около 3,5 миллионов рублей. Это значит, что в следующем году мероприятия по сбору автопокрышек в Вилючинске будут обеспечены финансово и пройдут в плановом порядке», – сказал Александр Норкин.

Депутат поблагодарил краевые власти и Законодательное Собрание за возможность открыто обсуждать проблемы, важные для жителей округа.

Напомним, проект бюджета на трёхлетний период впервые обсуждался с жителями трёх крупнейших муниципалитетов региона. Эта работа проводилась по инициативе председателя Законодательного Собрания Камчатского края Сергея Меркулова. Все поступившие от граждан и депутатов предложения были оформлены в виде рекомендаций для краевого правительства.