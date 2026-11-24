Петропавловск-Камчатский, 24 ноября - АиФ-Камчатка. В Петропавловске-Камчатском пропала 16-летняя Алина Кирилловна Гиданий.

Вечером 22 ноября 2026 года она ушла из дома по улице Батарейная6, и до сих пор не вернулась. Связи с ней нет, местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 157 см, среднего телосложения, карие глаза, тёмные волосы. Была одета: короткая чёрная куртка, бирюзовая кофта с капюшоном, широкие светлые джинсы, коричневые зимние кеды.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, просят сообщить в полицию по телефону 102 или в ЕДДС по номеру 112. Также можно обратиться в поисково-спасательный отряд «Доброволец» по телефонам: 8 909 830 10 70, 8 415 231 18 18, 8 909 892 30 93 или на горячую линию 8 800 700 56 76.