Около 13,6 млн российских пенсионеров досрочно получат выплаты за январь 2027 года. Деньги планируется перечислить на банковские счета ещё до наступления новогодних праздников, сообщили в Социальном фонде России.

Изменения затронут граждан, которым пенсия обычно поступает через банк с 3-го по 11-е число каждого месяца. По предварительному графику, январские выплаты им перечислят 29 и 30 декабря. Таким образом, в течение последнего месяца года эти пенсионеры получат деньги дважды.

Для граждан, пользующихся услугами «Почты России», сохранится январский график доставки с учётом праздничных дней. Почтальоны будут доставлять пенсии с 2 по 25 января. Такой способ получения выплат выбрали около 5,6 млн человек.

Досрочное перечисление распространяется на страховые, социальные и накопительные пенсии, в том числе выплаты по старости и инвалидности. Обращаться в Социальный фонд с заявлениями не потребуется. Январские деньги поступят автоматически, поэтому повторной выплаты в следующем месяце не будет.