Житель Камчатки заплатит 60 тысяч рублей за гибель медведя под колёсами своего автомобиля. Мужчина обязан возместить ущерб животному миру, хотя административное дело в отношении него прекратили, сообщили в пресс-службе Елизовского районного суда.

Авария произошла в тёмное время суток. Медведь стоял на правой полосе дороги, когда на него наехал автомобиль. Зверь погиб. Водителю предложили добровольно возместить ущерб, однако он этого не сделал, после чего краевое министерство лесного и охотничьего хозяйства обратилось в суд.

Суд пояснил, что автомобиль является источником повышенной опасности, а дикое животное — нет. По закону владелец машины обязан возместить причинённый вред даже при отсутствии вины, если не докажет, что авария произошла из-за обстоятельств непреодолимой силы. Таких доказательств мужчина не представил.

Размер компенсации определили по методике Минприроды России, которая оценивает ущерб за гибель одного медведя в 60 тысяч рублей. Сумму взыщут с автомобилиста в пользу бюджета Елизовского округа.