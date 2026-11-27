В Петропавловске-Камчатском разыскивают 14-летнего Романа Рыченко, который ушёл в школу и не вернулся домой. О начале поисков несовершеннолетнего сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброволец».

Подросток вышел из дома на улице Абеля 26 ноября около восьми часов утра. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего — 150 сантиметров, у него карие глаза и русые волосы. В день исчезновения школьник был одет в тёмно-зелёную куртку с серыми полосками на рукавах, чёрные джинсы, чёрные кроссовки и тёмно-синюю кофту.

Всех, кто видел подростка или располагает информацией о его местонахождении, просят связаться с полицией по телефонам 102 или 112 либо с координаторами поискового отряда по номерам 8 (909) 830-10-70, 8 (909) 892-30-93, 8 (4152) 31-18-18. Также работает горячая линия 8 (800) 700-56-76.