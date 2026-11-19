Петропавловск-Камчатский, 20 ноября - АиФ-Камчатка. В Петропавловске-Камчатском в связи с неблагоприятными погодными условиями в пятницу, 20 ноября, отменены занятия для всех школьников второй смены. Об этом сообщили в мэрии.

Кроме того, отменены занятия в учреждениях дополнительного образования.

Напомним, ранее в краевой столице из-за сильно ветра и метели отменили ранятия для учащихся первой смены.

Родителей просят следить на местонахождением своих детей во время циклона: штормовые порывы ветра валят столбы, обрываются провода.