Жительница Камчатки попыталась избавиться от кредитных долгов через банкротство, но не все обязательства удалось списать. Арбитражный суд выяснил, что при оформлении нескольких кредитов женщина значительно завысила свои доходы.

Как сообщили в Арбитражном суде Камчатского края, общая сумма требований кредиторов к должнице составила 3 миллиона 140 тысяч рублей.

В марте и июле 2024 года женщина оформила в Сбербанке три кредита на 800, 460 и 100 тысяч рублей. При этом в анкетах она указывала ежемесячный доход в размере 790 и 320 тысяч рублей.

Однако в действительности её средняя зарплата составляла всего 55–58 тысяч рублей. Получается, что в одном из заявлений доход был завышен примерно в 14 раз.

По этим кредитам женщина внесла лишь два полных платежа, а спустя девять месяцев после их оформления обратилась с заявлением о банкротстве.

При рассмотрении дела выяснилось, что у должницы есть треть доли в жилом помещении в селе Тиличики. Её оценили в 425 тысяч рублей и выставили на торги, но покупателей не нашлось. В результате погасить требования кредиторов за счёт имущества не удалось.

Сбербанк потребовал не освобождать женщину от долгов по трём кредитам. Должница возражала, указывая, что раньше исправно рассчитывалась с банком и закрыла 41 кредит без просрочек. Кроме того, с 2021 по 2025 год она сама работала в Сбербанке.

Однако суд эти доводы не убедили. Судьи пришли к выводу, что женщина знала о размере своего настоящего дохода, но всё равно указала недостоверные сведения при получении денег.

В итоге процедуру реализации имущества завершили, однако долги по трём кредитам перед Сбербанком женщине не списали.

Кроме того, сохранились обязательства по кредиту на 2 миллиона 66 тысяч рублей, оформленному в декабре 2023 года под залог квартиры. По нему ранее было заключено отдельное мировое соглашение.

От остальных долгов женщину освободили.

Решение попытались оспорить, но Пятый арбитражный апелляционный суд оставил его без изменений.

Как следует из материалов дела, после банкротства женщина также обязана в течение пяти лет сообщать о нём при оформлении новых кредитов. Ещё три года ей запрещено занимать должности в органах управления юридических лиц.