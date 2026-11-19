Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. Первый заместитель Председателя ГД РФ Ирина Яровая помогла камчатскому участнику СВО вовремя приехать в отпуск к семье на родную Камчатку, не потеряв при этом ни одного драгоценного дня.

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Семья бойца с позывным «Степашка», который направлялся домой в 30-дневный отпуск, столкнулась с непредвиденной ситуацией. Прибыв в московский аэропорт, военнослужащий не смог приобрести доступный авиабилет на полуостров – на прямой рейс до Камчатки ему предложили только бизнес-класс. Тогда морпех решил лететь с пересадкой через Хабаровск.

«Мы покупаем билет до Хабаровска. Он сидит в аэропорту в Москве уже практически сутки. И тут появляется информация, что на Хабаровск самолёт задерживается. Из-за чего у нас не получается стыковки в Хабаровске на Камчатку», – рассказывает супруга военнослужащего Вера.

В такой ситуации «Степашке» предложили поменять билет на прямой рейс до Петропавловска, но с вылетом на следующий день. Это значило, что в столичном аэропорту мужчина должен был провести ещё сутки своего драгоценного отпуска. Тогда супруга решила обратиться за помощью к Ирине Яровой, ранее депутат уже помогала семье с приобретением билетов.

«Мы к ней до этого уже обращались два с половиной года назад. У нас такая же была проблема с билетами. Билетов и в тот раз не было. И она нам тоже помогла», – вспоминает Вера.

За несколько часов вопрос решился, и защитник улетел прямым рейсом домой в тот же день.

«За 4 часа Ирина Анатольевна сделала просто невозможное. Связь с «Аэрофлотом», со мной, с супругом. Это же всё тоже, не быстро делается. И вот оставался буквально час до вылета, супруга позвали, был предоставлен билет на прямой рейс», – говорит женщина.

Напомним, вопросами защиты интересов участников спецоперации Ирина Яровая занимается на постоянной основе. В частности, депутат предложила создать единый стандарт для проактивной поддержки участников СВО и их семей. Инициативы включают ускоренное признание инвалидности, адресную реабилитацию с высокотехнологичным лечением, приоритет при поступлении в вузы и обслуживании в аэропортах, а также бесплатную юридическую помощь.