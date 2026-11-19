История исчезновения российского моряка Игоря Доценко в Китае закончилась трагически. Тело 25-летнего мужчины, которого искали с 8 ноября, обнаружили в воде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Причина смерти пока неизвестна. Родственники погибшего собирают средства, чтобы доставить его тело из Китая на родину, в Приморский край.

Напомним, Игорь работал на рыболовецком судне «Мыс Олюторский», связанном с камчатской компанией «Океанрыбфлот». В морской отрасли он трудился четыре года, но на этом траулере оказался впервые.

8 ноября в китайском городе Чжоушань молодой человек сошёл на берег, чтобы встретиться с другом. Позднее он сел в такси и отправился обратно к судну, однако паромная переправа к тому времени уже закрылась.

По словам супруги Виктории, Игорь решил идти пешком в сторону города. Некоторое время он поддерживал связь с женой и сообщил, что на телефоне осталось около 30% заряда. Вскоре геолокация перестала обновляться, а сам моряк перестал отвечать на звонки.

Последний раз его зафиксировала камера видеонаблюдения возле переправы, где он вышел из такси.

Родственники обращались за помощью в российское консульство и китайскую полицию, распространяли ориентировки на нескольких языках.

Теперь семье предстоит организовать возвращение тела погибшего домой. У Игоря остались супруга и годовалый сын.

Обстоятельства его гибели пока не установлены. Официальной информации о причинах смерти на момент сообщения нет.