В пятницу, 20 ноября, Камчатку накроет сильный циклон. Синоптики предупреждают о снегопадах, метелях и штормовом ветре, порывы которого на побережье южной части полуострова могут достигать 40 метров в секунду. Об этом говорится в официальном бюллетене Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, уже 19 ноября на южном побережье Камчатки ожидается усиление ветра до 25–30 метров в секунду. Однако наиболее серьёзное ухудшение погоды прогнозируется на пятницу, когда скорость ветра в отдельных прибрежных районах может достигнуть 40 метров в секунду. Непогода будет сопровождаться сильным снегом и метелью.

Особенно сложная погодная обстановка ожидается на юго-востоке полуострова.

Какая погода ожидается 20 ноября

В южных районах края ночью местами пройдёт небольшой снег, днём осадки усилятся до умеренных, а на юго-востоке местами будут сильными.

Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 5 градусов, днём — от минус 3 до плюс 2. В центральных районах ночью похолодает до минус 20–25 градусов, днём ожидается от минус 5 до минус 10.

На севере Камчатки местами пройдёт небольшой снег. Ночью температура опустится до минус 20–25 градусов, днём составит от минус 5 до минус 10, а в наиболее холодных районах — до минус 15–20 градусов.

Что будет в выходные

В субботу, 21 ноября, на юге Камчатки сохранится облачная погода со снегом. Ветер сменит направление на северное.

Ночью температура составит от 0 до минус 5 градусов, при прояснениях — до минус 8–13. В центральных районах ожидается до минус 15–20 градусов. Днём на юге воздух прогреется до минус 3 — плюс 2 градусов.

В северных районах края местами сохранится небольшой снег. В Пенжинском районе ночью температура может опуститься до минус 27 градусов.

Водителей предупреждают о гололедице

Сильный снег и метели могут осложнить дорожную обстановку. На отдельных участках дорог ожидается гололедица, а из-за ветра и осадков возможно ухудшение видимости.

Жителям Камчатки рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок, особенно на дальние расстояния. Автомобилистам следует выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.

По данным Гидрометцентра России, наиболее опасные погодные условия прогнозируются 20 ноября. Жителям прибрежных населённых пунктов стоит внимательно следить за обновлениями метеорологических предупреждений.