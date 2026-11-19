На Камчатке жители начали жаловаться на нехватку яиц местного производства в магазинах. При этом птицефабрика «Пионерское» продолжает работать в обычном режиме и ежедневно выпускает около 200 тысяч яиц. Причины повышенного спроса объяснили в правительстве Камчатского края.

Как рассказал заместитель председателя правительства региона Вячеслав Черныш, одна из главных причин сложившейся ситуации — сокращение поставок яиц с материка. Из-за роста закупочных цен завозить продукцию других птицефабрик на полуостров стало менее выгодно. В результате часть предпринимателей отказалась от таких поставок, а спрос на местные яйца вырос.

«Предприятие работает в штатном режиме, ежесуточно производится порядка 200 тысяч яиц. Никаких сбоев нет», — подчеркнул Вячеслав Черныш.

По его словам, дополнительные запасы, которые птицефабрика сформировала летом, уже закончились. Теперь на прилавки поступает только свежая продукция.

«То, что вчера снесено, сегодня сортируется, а завтра уже находится в магазинах», — пояснил зампред правительства.

При этом в первую очередь «Пионерское» обеспечивает яйцами социальные учреждения — школы и детские сады, а также собственную торговую сеть. На фоне сокращения привозной продукции этого объёма не всегда хватает для удовлетворения повышенного спроса.

Чтобы увеличить выпуск, птицефабрика подращивает новое поголовье кур. Молодые несушки постепенно начинают давать яйца, благодаря чему суточное производство уже растёт.

В правительстве рассчитывают, что увеличение поголовья позволит расширить поставки местной продукции в магазины Камчатского края.

Однако конкретных сроков, когда ситуация с наличием яиц на прилавках полностью нормализуется, власти пока не назвали.