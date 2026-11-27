В администрации Петропавловска-Камчатского состоялось заседание Общественного совета под председательством Елены Карелиной. В мероприятии приняли участие глава города Андрей Воровский и представители профильных управлений мэрии.

Одной из ключевых тем встречи стало повышение безопасности дорожного движения вблизи школ и детских садов. Особое внимание уделили установке дополнительных дорожных знаков и светофоров, обустройству безопасных пешеходных переходов и улучшению освещения на маршрутах, которыми ежедневно пользуются дети.

Также участники заседания рассмотрели вопросы развития социальной инфраструктуры. Андрей Воровский отметил, что развитие образовательных, культурных и спортивных объектов создаёт дополнительные возможности для жителей краевой столицы разных возрастов.

В ходе встречи члены Общественного совета подвели итоги работы за 2026 год и обсудили приоритетные направления развития города на следующий период. Участники представили свои предложения и задали вопросы представителям муниципальных органов власти.

Общественный совет при городской администрации создан для обсуждения социально значимых вопросов, повышения открытости работы муниципальных властей и осуществления общественного контроля.